Milan, problema fisico per un centrocampista: out con il Parma, le ultime sulle sue condizioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Stasera Milan-Parma. Non ci sarà Lucas Paquetà. Il giocatore brasiliano dei rossoneri ha riportato un infortunio nel corso della rifinitura odierna e salterà la gara di San Siro contro i ducali allenati da Roberto D'Aversa. Paquetà, che stava trovando continuità di rendimento e anche di minuti giocati, sarà costretto dunque a fermarsi sul più bello. problema? Un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, da valutare meglio nelle prossime ore. SSC Napoli v AC Milan -... Leggi su 90min

AntoVitiello : Sul riscatto di #Rebic il #Milan punta allo scambio alla pari con #Silva, non c'è la volontà spendere soldi extra.… - AntoVitiello : Ieri è avvenuto un incontro tra il #Milan e l'agente di #Rebic, l'intenzione del club è provare ad acquistare l'att… - atmilan1899 : #Milan, problema fisico per un centrocampista: out con il #Parma, le ultime sulle sue condizioni - Notiziedi_it : Milan, problema fisico per un centrocampista: out con il Parma, le ultime sulle sue condizioni - infoitsport : Convocati Milan: c'è Biglia. Si ferma Paquetà, problema al ginocchio -