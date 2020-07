Meteo Roma del 15-07-2020 ore 06:10 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di oggi alle nord Italia nuvole al mattino con locali piogge sulle Alpi occidentali instabilità aumenterà nel pomeriggio con pioggia e temporali sparsi sull’arco Alpino più asciutto altrove con un vi sparse e schiarite al centro Italia tempo in prevalenza stabile si alterneranno spazi di sereno con addensamenti nuvolosi in transito senza fenomeni asciutto anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi sparse e schiarite questa mattina sulle regioni del sud Italia ma con tempo asciutto nuvolosità in aumento al pomeriggio specie sui rilievi senza fenomeni associati locali temporali su Sardegna asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud le previsioni del tempo sono a cura ... Leggi su romadailynews

