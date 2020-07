Mascherine sì, no, forse: dove sono obbligatorie e dove no da oggi 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) 45 Mascherine lavabili sfoglia la gallery È davvero difficile capire il Governo e il comitato scientifico sulle norme da rispettare in questa fase 3 del Coronavirus. E sulle Mascherine il caos è assoluto, le disposizioni nazionali vengono smentite regolarmente da quelle indicate dalle regioni che decidono ognuna per conto loro dove, come e quando doverle indossare. Leggi anche › Tom Hanks contro il Covid-19: «Bisogna mettere la ... Leggi su iodonna

francaravaz : Focolai #coronavirus ... parlarne tutti i giorni serve più alle poltrone che agli italiani?! Forse servirebbero ma… - davanzo68 : @matteosalvinimi Noi le abbiamo le mascherine forse le tue le devi chiedere a pivetti - Silvana22948848 : @AzzolinaLucia Insieme a chi?Un altro incapace Forse non avete capito che i nostri figli rientreranno a scuola senz… - RamonaKnowsBest : Comunque queste vengono distribuite all’entrata degli ospedali quando la gente arriva con le mascherine di pizzo tr… - UrusaiDahliaIro : @vi45534824 Forse state a cassa a grattarvi quindi che ve ne frega se l'economia fallisce? Per idioti come voi met… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine forse Mascherine: dove sono obbligatorie e dove no da oggi 15 luglio Io Donna Coronavirus, è scontro tra il dg e il medico sulla cura precoce: "Quella è vietata"

SANTA LUCIA DI PIAVE - Il dibattito sul Covid-19 – anche tra rappresentanti del mondo della sanità – si fa su Facebook. E’ il caso del botta e risposta tra il sindaco-medico di Santa Lucia di Piave, R ...

GIOVANI BUONI E CATTIVI/ Cosa fa la differenza? Péguy e il gioco della libertà

Forse non ce lo aspettavamo, perché per un paio di mesi non li avevamo sentiti, o meglio, ognuno aveva sentito quelli che gli erano più vicini. Gli insegnanti avevano provato a sentirli tutti, tutti q ...

SANTA LUCIA DI PIAVE - Il dibattito sul Covid-19 – anche tra rappresentanti del mondo della sanità – si fa su Facebook. E’ il caso del botta e risposta tra il sindaco-medico di Santa Lucia di Piave, R ...Forse non ce lo aspettavamo, perché per un paio di mesi non li avevamo sentiti, o meglio, ognuno aveva sentito quelli che gli erano più vicini. Gli insegnanti avevano provato a sentirli tutti, tutti q ...