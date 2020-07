LA NOMINA (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Consiglio Generale di Unindustria, riunitosi ieri sotto la presidenza di Filippo Tortoriello, ha designato Angelo Camilli con il 90,3% come Presidente dell'Associazione per il periodo 2020-2024. L'... Leggi su leggo

borghi_claudio : Felicissimo per la nomina di @GCerrinaFeroni all'autorità garante della Privacy. Difficile portare più competenza d… - LegaSalvini : Lega, #Salvini: “Sicilia merita onestà e buongoverno”. - ChangeItalia : Nei giorni scorsi sono stati ritrovati molti pesci morti lungo il Tevere: il fiume è in pessimo stato per lo sversa… - sud_delmondo : RT @BiondoNik: Ecco il nuovo ufficio del Garante Privacy. Cone vi dicevo 9 mesi fa il Pd ha garantito Casaleggio. La sintesi dell’accordo è… - tz523 : RT @BiondoNik: Ecco il nuovo ufficio del Garante Privacy. Cone vi dicevo 9 mesi fa il Pd ha garantito Casaleggio. La sintesi dell’accordo è… -

Ultime Notizie dalla rete : NOMINA Fassina vuole revocare la nomina di Massari La Nazione MODIFICHE ASP, CGIL: "SCELTA POLITICA CHE PENALIZZERÀ LAVORATORI E UTENZA"

I cambiamenti si concentrano esclusivamente nel rideterminare la figura del Direttore attraverso la modalità di nomina, a chi risponde direttamente e alle sue responsabilità. Sappiamo bene che queste ...

Autostrade, nazionalizzazione e Atlantia fuori entro un anno

La trattativa tra il governo e Autostrade, e all'interno dello stesso governo, è durata fino all'ultimo minuto. Ed è stata frenetica. Dopo un pomeriggio di negoziati con la società, il ministro dell'E ...

I cambiamenti si concentrano esclusivamente nel rideterminare la figura del Direttore attraverso la modalità di nomina, a chi risponde direttamente e alle sue responsabilità. Sappiamo bene che queste ...La trattativa tra il governo e Autostrade, e all'interno dello stesso governo, è durata fino all'ultimo minuto. Ed è stata frenetica. Dopo un pomeriggio di negoziati con la società, il ministro dell'E ...