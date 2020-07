Globi d'Oro 2020: trionfano Volevo nascondermi, Favolacce e The New Pope (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Globi d'oro 20202 premiano il biopic su Anotnio Ligabue Volevo nascondermi, Favolacce dei D'Innocenzo e la serie di Paolo Sorrentino The New Pope. Volevo nascondermi, Favolacce e la serie tv The New Pope tra i vincitori dei Globi d'Oro 2020, i premi conferiti dall'Associazione della stampa estera in Italia. Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue, è stato eletto miglior film dell'anno, mentre i premi per la miglior regia e sceneggiatura sono andati all'opera seconda dei fratelli D'Innocenzo, l'acclamato Favolacce, anch'esso con Elio Germano. PaolO Sorrentino ha visto il ... Leggi su movieplayer

repubblica : RT @RepSpettacoli: Globi d'oro, vincono 'Favolacce', il film su Ligabue e Sorrentino per la serie 'The New Pope' [aggiornamento delle 12:22… - RepSpettacoli : Globi d'oro, vincono 'Favolacce', il film su Ligabue e Sorrentino per la serie 'The New Pope' [aggiornamento delle… - lynchsdaughter : RT @repubblica: Globi d'oro, vincono 'Favolacce', il film su Ligabue e Sorrentino per la serie 'The New Pope' - cineblogit : Globi d'Oro 2020, vincitori: Volevo nascondermi miglior film, Pierfrancesco Favino miglior attore - cinemaniaco_fb : ?????????????? Globi d'Oro 2020: trionfano Volevo nascondermi, Favolacce e The New Pope -