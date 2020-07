Fregene e gli schiamazzi notturni: viene ‘rimproverato’ e aggredisce con una bottiglia di vetro un uomo. Ecco chi è il 17enne accusato di tentato omicidio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione di Fregene hanno dato un volto al giovane che, alle prime luci di domenica mattina, al culmine di una lite, scaturita per futili motivi, ha impugnato una bottiglia di vetro e ha colpito al volto un uomo che era sceso in strada per lamentarsi degli schiamazzi provenienti dalla piazzetta di Fregene, tentando di colpirlo nuovamente anche una volta che la bottiglia gli si era rotta e continuava ad impugnarla. Fregene e gli schiamazzi: chi è il giovane che ha colpito l’uomo con la bottiglia di vetro Si tratta di un 17enne, domiciliato a Fiumicino e già noto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Fregene e gli #schiamazzi notturni: viene 'rimproverato' e aggredisce con una bottiglia di vetro un uomo. Ecco chi… - NuovoMille : La lite era avvenuta domenica all'alba per gli schiamazzi provenienti dalla piazzetta di Fregene. - flamanc24 : Mio zio che becca a Fregene in un ristorante Lotito ogni weekend e bin gli dici nulla. Io gli avrei consigliato que… - BuonAndrew : RT @LorenzoGar: Bella Fregene eh, bello l'aperitivo sulla spiaggia al tramonto, belli gli stabilimenti tutti precisi e ordinati. Bello tutt… - LorenzoGar : Bella Fregene eh, bello l'aperitivo sulla spiaggia al tramonto, belli gli stabilimenti tutti precisi e ordinati. Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Fregene gli L'appello di Roberto Feola al Comune: "Una targa a Fregene per ricordare Mario Facco" IlFaroOnline.it Residenti si lamentano del troppo rumore, 17enne colpisce con una bottigliata un uomo

Il ragazzo ha tentato di colpirlo anche una volta che la bottiglia gli si era rotta ma ha desistito ... da alcune persone che avevano assistito all'accaduto. I carabinieri di Fregene, allertati dalla ...

Fregene: bottigliata in faccia a un uomo, denunciato 17enne

Il minore è accusato di tentato omicidio con una informativa inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni I carabinieri della Stazione di Fregene hanno dato un volto al gi ...

Il ragazzo ha tentato di colpirlo anche una volta che la bottiglia gli si era rotta ma ha desistito ... da alcune persone che avevano assistito all'accaduto. I carabinieri di Fregene, allertati dalla ...Il minore è accusato di tentato omicidio con una informativa inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni I carabinieri della Stazione di Fregene hanno dato un volto al gi ...