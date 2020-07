Esce il libro del reporter di guerra Giancarlo Coccia, “metto in scena l’Africa vera” (Di mercoledì 15 luglio 2020) 15 luglio, Milano – Teatrino Africano, così si intitola il libro di Giancarlo Coccia, inviato e reporter di guerra e dal 1973 residente in Sudafrica. E un teatrino lo è davvero: come su di un palcoscenico, si muovono, attori loro malgrado, le figure incontrate da Coccia durante i suoi viaggi nel continente nero: Almerigo Grilz, i ribelli del Mozambico, Kuki Gallman e tanti altri. Sullo sfondo, come una scenografia, le lotte per il potere, le guerre civili, i rapimenti che da sempre costellano un’Africa martoriata, ben lontana dalla visione romantica che il filone hollywoodiano ha finora regalato all’Occidente. Eppure c’è ancora spazio per i tramonti sui fiumi, per i ricordi malinconici e i riposi notturni intorno al fuoco di ... Leggi su ilprimatonazionale

