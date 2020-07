Enzo Salvi le "suona" a Beppe Grillo: "A Roma ti sei arricchito, ma va a f..." - (Di mercoledì 15 luglio 2020) Novella Toloni Il sonetto dedicato da Grillo alla sindaca Raggi ha indignato Roma e i Romani ed Enzo Salvi non ha fatto sconti all'ex comico genovese, invitandolo a chiedere scusa e mandandolo "musicalmente" a quel paese "Beppe Grillo vorrei scriverti tante cose... ma sarò breve! Perché io so Romano e me ne vanto. Va va va a...", così Enzo Salvi, popolare comico e attore capitolino, ha replicato alle parole di Grillo che, nelle scorse ore, hanno indignato i Romani. Beppe Grillo ha dedicato alla sindaca Virginia Raggi un sonetto in Romanesco (firmato dal poeta Franco Ferrari) in cui appellava i cittadini ... Leggi su ilgiornale

