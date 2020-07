Dayane Mello l’avvertimento inaspettato a Belen Rodriguez (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella soap dell’Estate 2020 più seguita quella che riguarda la fine della storia tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino e che ha coinvolto indirettamente anche Alessia Marcuzzi interviene anche Dayane Mello. La modella brasiliana ha approfittato delle pagine del settimanale Chi in uscita in questi giorni per inviare un avvertimento inaspettato a Belen Rodriguez ufficialmente oggi legata a Gianmaria Antinolfi. Dayane ha reso noto quanto non sia sincero e credibile l’imprenditore e che quando ha cominciato a corteggiare la showgirl argentina, in piena crisi sentimentale, aveva cominciato a frequentare lei. Dayane è certa delle sue dichiarazioni, ha appurato su se stessa la falsità ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello Dayane Mello avverte Belen: «Apri gli occhi su Antinolfi, frequentava me» Il Messaggero Antinolfi: tradisce la Mello con Belen

Dayane Mello mette in guardia la showgirl argentina dall’imprenditore campano. L’ex concorrente di Pechino Express accusa Antinolfi di avere preso in giro entrambe. La Mello ha raccontato di avere una ...

Il gossip dell'estate è servito: Belen, il nuovo amore e la ex gelosa

«Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie!». Con queste parole la modella brasiliana Dayane Mello ...

