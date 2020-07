Conte: “Voglio vedere entusiasmo e determinazione. Di Biagio è molto preparato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di giovedì torna in campo l’Inter. Alla vigilia della sfida del Mazza contro la Spal, il tecnico Antonio Conte ha parlato ai canali ufficiali: “Vogliamo continuare su questa buona strada. Dobbiamo avere lo stesso entusiasmo e la stessa voglia mostrata nelle ultime partite, cercando di dare il massimo e ottenere i tre punti che sarebbero molto importanti”. L’allenatore dei nerazzurri ha fatto il punto sulle condizioni dei suoi calciatori: “Moses è a disposizione, Barella ha iniziato a incrementare il lavoro col pallone e speriamo di averlo a Roma, Sensi continua le sue cure, Lukaku sta smaltendo questa contrattura e anche lui speriamo di averlo quanto prima, su Vecino non posso ancora dare informazioni certe”. Una gara che nasconde insidie per l’Inter: “Le ... Leggi su alfredopedulla

