Bologna-Napoli 0-1 all’intervallo: la sblocca Kostas Manolas di testa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Come intuito negli ultimi giorni, il Napoli è arrivato a Bologna con un tridente inedito per affrontare la sfida della trentatreesima giornata di Serie A. Arkadiusz Milik centravanti con Matteo Politano e Hirving Lozano ai lati. Riposo per tutti i titolarissimi della batteria offensiva, dunque. Al 7′ minuto, però, è un difensore a sbloccare il risultato: su calcio d’angolo di Matteo Politano, Kostas Manolas insacca e buca Lukasz Skorupski per lo 0-1. L’ex Sassuolo e Inter si mostra molto dinamico, mentre Hirving Lozano fatica a concretizzare e a spaventare la retroguardia rossoblù. Al 23′ il goal di Ibrahima Mbaye viene annullato giustamente per fuorigioco. Nel finale del primo tempo prima Hirving Lozano e poi Arkadiusz Milik sprecano rispettivamente ... Leggi su calciomercato.napoli

