Attenti, col solletico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Se gestito nel modo sbagliato può diventare fastidioso e doloroso, dicono gli esperti: anche quando i bambini ridono Leggi su ilpost

Secondo Christine Harris, ricercatrice e docente di psicologia all’Università della California, il solletico è «uno dei fenomeni più misteriosi che esistano». Harris sa di cosa parla: ha pubblicato ...

Fiorentina, Iachini: 'Noi acciaccati, con il Lecce dovremo stare attenti'

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola prima della gara contro il Lecce: SQUADRA -“Stiamo verificando i rec ...

