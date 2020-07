Artrite reumatoide: conferme di efficacia per baricitinib (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per baricitinib arrivano conferme di efficacia e sicurezza nel lungo periodo in pazienti con Artrite reumatoide secondo i nuovi dati presentati al congresso EULAR 2020 Al congresso EULAR 2020 sono stati presentati nuovi dati su pazienti con Artrite reumatoide (AR) trattati a lungo termine con baricitinib che evidenziano la sicurezza di tale farmaco anche dopo 3 e più… L'articolo Artrite reumatoide: conferme di efficacia per baricitinib Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Covid scatena malattie autoimmuni? Un caso di artrite reumatoide rafforza il sospetto
Credo che la sanità in Italia sia tra le migliori ma resta sempre un terno al lotto. Proprio oggi ho sc…
Controindicazioni ne ha eccome, renali ed epatiche. Chiedilo ai malati di…
Idrossiclorichina viene utilizzata con un certo successo anche se non può…

Pisa, 14 luglio 2020 - La reumatologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa ha pubblicato sulla rivista The Lancet Rheumatology il primo caso al mondo di artrite associata a infezione da Sar ...

Coronavirus, allarme giovani: ''Uno su tre può avere forme gravi''

All'inizio della pandemia sembrava che il nuovo coronavirus fosse più pericoloso per le persone anziane, una convinzione che nel corso del tempo ha perso “forza”: un giovane su 3 può ammalarsi di Covi ...

