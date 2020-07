Adriana Volpe contro la Rai e Magalli: “Ossessione”, poi il commento sul flop di Ogni Mattina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Adriana Volpe è tornata a tuonare contro la Rai e il suo rivale Giancarlo Magalli. Nel corso di un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, la donna si è espressa anche sul suo nuovo programma e sul flop che sta registrando in termini di ascolti. Molti utenti dei social, però, stanno cominciando ad essere stanchi di assistere a queste continue frecciatine sui tra la donna e il suo ex collega. Tra i vari commenti, infatti, c’è addirittura chi ha accusato la protagonista di essersi inventata tutto. L’attacco di Adriana a Magalli e alla Rai In una recente intervista, Adriana Volpe è tornata a parlare della Rai e di Magalli. Per quanto riguarda quest’ultimo, la dama ha ... Leggi su kontrokultura

