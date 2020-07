Seconda Ondata Covid-19, Commissione Europea: No Lockdown (Di martedì 14 luglio 2020) La Seconda Ondata di Covid-19 è una preoccupazione reale che non può cogliere impreparati. La Commissione Europea sta preparando un piano per evitare il Lockdown totale. Il quotidiano La Repubblica riporta che la Commissione Europea vuole evitare Lockdown nazionali dovuti alla Seconda Ondata di Covid-19. Le conseguenze sarebbero troppo gravi per l’economia. Sarà necessario un massiccio ed efficiente scambio di informazioni e un adeguato contenimento delle aree colpite. L’Europa propone di approfittare del periodo di bassa infezione per preparare le misure necessarie a contrastare il virus. Leggi su youreduaction

