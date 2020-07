Sarri: “Pjanic aveva un affaticamento all’adduttore. Valuteremo le condizioni di Bonucci” (Di martedì 14 luglio 2020) Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. Il tecnico della Juventus, ha chiarito anche le condizioni di Bonucci e Pjanic: “Quella di Pjanic è stata un’esclusione precauzionale, non aveva un grandissimo problema aveva solo un affaticamento all’adduttore che poteva diventare problema. Il giorno dopo ha subito fatto allenamento normalmente. Bonucci ha questo problema a un piede, vediamo se è migliorato o no e vediamo se è il caso di farlo giocare o se tenerlo a riposo. Chiellini è uno dei grandi rimpianti della stagione. Dover fare a meno per così tanti mesi di un giocatore così importante è stato pesante, e misera anche che sia stato un aspetto poco sottolineato nella stagione ... Leggi su alfredopedulla

