Quartararo insegue la prima vittoria: tante aspettative per la sorpresa del 2019 (Di martedì 14 luglio 2020) Un anno e mezzo fa, ai blocchi di partenza della stagione 2019, non era lui il giovane “da seguire”. Sono bastate poche settimane per far cambiare idea a tutti su Fabio Quartararo, che ha chiuso al quinto posto il suo primo anno in MotoGP. Il francese del team Petronas (nel 2021 avverrà il salto nel team Yamaha ufficiale) ha fatto passi da gigante gara dopo gara arrivando a infastidire spesso i migliori pur non riuscendo a vincere una gara nell’anno del suo esordio. All’inizio i tempi buoni arrivavano solo in qualifica (a Jerez la prima pole), mentre il passo gara sembrava ancora rappresentare un grosso problema per il transalpino, il quale col passare dei giri perdeva posizioni e non riusciva a mantenere il ritmo dei primi. Già verso l’estate sono cambiate le cose con i primi due podi in ... Leggi su sportface

