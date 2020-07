Pierluigi Diaco sfida Katia Ricciarelli, lei sbotta in diretta: “Andate via tutti…” (Di martedì 14 luglio 2020) Katia Ricciarelli sbotta a Io e Te Continua la programmazione di Io e Te, il programma pomeridiano dell’estate di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco e con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. E proprio l’ex moglie di Pippo Baudo, durante la sua rubrica che si occupa della musica lirica, ha deciso di sfidarsi con il padrone di casa in una gara di sguardi. Alla fine però, entrambi si sono fatti una grossa risata perché il tempo scorreva e il giornalista doveva annunciare ancora un paio di rubriche, ovvero quella dedicata all’amore in terza età e Gli amici di Ugo. Dopo aver ascoltato un tenore, la donna ha replicato al giornalista dicendogli: “Andate via ... Leggi su kontrokultura

zazoomnews : Pierluigi Diaco gaffe grammaticale in diretta: “Come Fantozzi” – Video - #Pierluigi #Diaco #gaffe #grammaticale… - CatelliRossella : Io e te, Pierluigi Diaco a Corinne Clery: 'Penso tu stia dicendo bugie' - giadanajarro : RT @LucillaMasini: Pierluigi Diaco: “Voto per il centrodestra. La Meloni? Amica e donna coraggiosa”. Svelato il motivo per cui conduce semp… - paradisoa1 : Pierluigi #Diaco è bravissimo e trovo una serie di attacchi assolutamente ingiustificati.Tanta felicità a lui ed al… - andreatreccani : RT @Saverio_94: Qui c'è da fare una petizione per mandare a casa Pierluigi Diaco, altro che Barbara D'Urso. -