Muriel è caduto nella doccia e si è procurato un lieve trauma cranico (Di martedì 14 luglio 2020) AGI - L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel è stato ricoverato dopo una caduta accidentale rimediata prima di raggiungere i compagni in vista del derby di questa sera con il Brescia. Il giocatore avrebbe riportato un trauma cranico cadendo e battendo la testa mentre faceva la doccia. La tac avrebbe dato esito negativo ma a questo punto, a scopo precauzionale, il colombiano - grande protagonista del match contro la Juventus doemnica sera - salterà la partita contro il Brescia. Leggi su agi

