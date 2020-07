Lecce, Meluso ci crede: «La Fiorentina non è al sicuro» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mauro Meluso ha commentato la sfida del Franchi contro la Fiorentina: le parole del direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato all vigilia della sfida contro la Fiorentina. «Ci sarà tanta tensione perché la posta in palio è preziosa per noi, ma la Fiorentina, anche se messa meglio di noi, non è al sicuro e quindi il Lecce dovrà interpretare l’incontro partendo dalle certezze che si è costruito nelle ultime uscite e giocando palla a terra con personalità ed identità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FiorentinaUno : MELUSO (ds Lecce): “Gara con la Fiorentina non decisiva” - sscalcionapoli1 : Lecce, il ds Meluso: “Penalizzati dalla ripresa, oggi tifiamo Napoli per restare in A. Ottimi rapporti di mercato c… - news24_napoli : Lecce, il ds Meluso: "Penalizzati dalla ripresa, oggi tifiamo… - sportskwkm : Il ds del Lecce Mauro Meluso parla al Corriere dello Sport a poche ore dal delicato match del Lecce contro la Lazio. - LecceCalcio : CdS – Meluso: “Chi vuole bene al Lecce deve pensare positivo ed evitare di avere giudizi sommari” - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Meluso Lecce, Meluso: "La Fiorentina non è al sicuro, la posta in palio per noi è preziosa" TUTTO mercato WEB Lecce, Meluso ci crede: «La Fiorentina non è al sicuro»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato all vigilia della sfida contro la Fiorentina. «Ci sarà tanta tensione perché la posta in palio è preziosa per noi, ma la Fiorentina, anche se mes ...

Ds Lecce: “Con i viola non sarà decisiva, anche se loro non sono ancora al sicuro”

Mauro Meluso, Ds del Lecce, ha parlato così alla Gazzetta del Mezzogiorno verso la sfida contro la Fiorentina: “Pari col Cagliari? E’ innegabile che ci sia rammarico per non aver conquistato l’intera ...

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato all vigilia della sfida contro la Fiorentina. «Ci sarà tanta tensione perché la posta in palio è preziosa per noi, ma la Fiorentina, anche se mes ...Mauro Meluso, Ds del Lecce, ha parlato così alla Gazzetta del Mezzogiorno verso la sfida contro la Fiorentina: “Pari col Cagliari? E’ innegabile che ci sia rammarico per non aver conquistato l’intera ...