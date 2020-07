Le foibe secondo Salvini: «Mattarella e Pahor hanno reso omaggio a chi aveva la ‘colpa’ di non essere comunisti» (Di martedì 14 luglio 2020) La metamorfosi di una questione storica. Così Matteo Salvini ha commentato il gesto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente sloveno Borut Pahor davanti alla foiba Basovizza (gesto che, tra le altre cose, è stato ripetuto anche davanti al Narodni Dom, la casa del popolo restituito alla minoranza slovena dopo l’incendio dei fascisti di 100 anni fa). «Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplice fotografia: è una immagine che rende giustizia a tante donne e uomini che hanno pagato con la vita la “colpa” di non essere comunisti». LEGGI ANCHE > Com’è nata (davvero) la ... Leggi su giornalettismo

radiosilvana : RT @giornalettismo: L'interpretazione dei massacri delle #foibe secondo Matteo #Salvini. Il racconto divisivo di un gesto che, invece, vol… - giornalettismo : L'interpretazione dei massacri delle #foibe secondo Matteo #Salvini. Il racconto divisivo di un gesto che, invece,… - Manuelcecci : @valentinabendi @SkyTG24 Puoi dire al comunista, che legge la mattina i quotidiani, che alle Foibe sono stati i par… - CBinnella : Secondo l’agenzia @Agenzia_Ansa le #Foibe furono causate dai fascisti e noi dai #comunisti di Tito Vi siete bevuti… - sorryimcommy : @chiaralucetw Secondo il censimento austriaco del 1910 allora il 97,6% della popolazione di Basovizza era di madrel… -