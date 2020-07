Il Benevento in pressing su Gervinho: spuntano le cifre del possibile affare (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La voce è tornata a farsi insistente dopo le parole di Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky, esperto di calciomercato, ha rilanciato ieri l’indiscrezione che racconta di un Benevento in pressing su Gervinho. Il club giallorosso avrebbe infatti mosso sostanziali passi in avanti per assicurasi l’attaccante della Costa d’Avorio. Una trattativa che, secondo indiscrezioni, si dovrebbe concretizzare sulla base di 5 milioni di euro da versare nelle casse del club ducale. Le resistenze del Parma sarebbero l’ultimo ostacolo da superare, perché Pasquale Foggia avrebbe già convinto il 33enne ex Roma presentandogli un contratto triennale da un milione e mezzo all’anno. Si attendono sviluppi, mentre nel Sannio si inizia ... Leggi su anteprima24

Calciomercato Benevento, avanza Gervinho: aumenta la fiducia

Continuano le grandi manovre in attacco in casa Benevento. Dopo aver chiuso per Remy, attaccante 33enne nell'ultima stagione al Lille, in casa giallorossa si continua a lavorare per rinforzare la rosa ...

