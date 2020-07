Ghost of Tsushima, recensione: il mito dei samurai e di Akira Kurosawa nell'affascinante videogioco PS4 (Di martedì 14 luglio 2020) La recensione di Ghost of Tsushima, nuova esclusiva PS4 firmata Sucker Punch che ci mette nei panni di un samurai al tempo della prima invasione mongola. La figura del samurai ha sempre avuto un fascino particolare e non c'è quindi da stupirsi che sia stata protagonista di tanti film, tanti romanzi e ora anche tanti videogiochi. Il modo migliore per cominciare questa recensione di Ghost of Tsushima, nuovo videogioco in esclusiva per PS4 sviluppato da Sucker Punch, è proprio capire che quest'opera si propone sì di divertire e intrattenere i giocatori, ma al tempo stesso è un enorme e sentito omaggio ad un'epoca che non esiste più ormai da diversi secoli ma rimane comunque vivida nelle ... Leggi su movieplayer

