Covid-19: creato un tessuto che uccide il virus (Di martedì 14 luglio 2020) Gli studi sul Coronavirus non si fermano mai. I ricercatori dell’Università di Houston hanno realizzato un nuovo filtro capace di intrappolare e uccidere il Sars-cov-2. Il tessuto composto da una schiuma di nickel è poroso e grazie alle sue caratteristiche uccide tutte le particelle del virus sotto forma di aerosol, sospeso in aria. I risultati della straordinaria ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Materials Today Physics. Lo studio Gli scienziati hanno creato il filtro utilizzando il nickel commerciale riscaldato a 200 gradi che forma una sorta di tessuto poroso e bucherellato riuscendo cosi a bloccare il virus. La schiuma di nickel è conosciuta per essere flessibile è porosa. Il nuovo filtro è ... Leggi su quotidianpost

