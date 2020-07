Charlene sorride! Finalmente una foto della principessa di Monaco felice (Di martedì 14 luglio 2020) Finalmente un sorriso! Charlene Wittstock appare in uno scatto ufficiale con il volto illuminato da un'espressione di felicità. La foto è stata postata sul profilo social della Princess Charlene Of ... Leggi su tgcom24.mediaset

sorrisobot : RT @VanityFairIt: Un raro sorriso sul volto della principessa - VanityFairIt : Un raro sorriso sul volto della principessa -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene sorride

TGCOM

Finalmente un sorriso! Charlene Wittstock appare in uno scatto ufficiale con il volto illuminato da un'espressione di felicità. La foto è stata postata sul profilo social della Princess Charlene Of Mo ...Siamo sempre stati abituati a vedere Charlene Wittstock, la moglie di Alberto di Monaco, in versione seria e accigliata, non a caso è stata spesso definita la "principessa triste" come la compiante La ...