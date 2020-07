Castrocielo, bimba di 18 mesi e il padre cadono in un fosso: trasferiti in ospedale. Momenti di panico (Di martedì 14 luglio 2020) Momenti di paura a Castrocielo dove una bimba di 18 mesi e suo padre 40enne sono finiti in un fosso. È accaduto nel piazzale di un negozio di prodotti e materiali agricoli: i due stavano andando via, quando per motivi ancora da chiarire, sono scivolati in una buca alta circa un metro e mezzo. In un primo momento la situazione sembrava seria al punto tale da allertare l’elisoccorso che, però, fortunatamente non è servito. Un altro uomo, presente sul posto, ha aiutato il padre e la piccola a uscire. L’uomo è stato quindi trasferito al Pronto soccorso del Santa Scolastica, mentre la bambina – quasi del tutto illesa – a quello dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Sul posto anche i carabinieri. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

