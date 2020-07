Autostrade, attesa per il CdM (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Il dossier Autostrade arriva in Consiglio dei Ministri (atteso per le 11, ma non sono esclusi slittamenti) in una giornata che si annuncia ad alta tensione con il Premier Giuseppe Conte che oggi porta la sua informativa al tavolo del CdM insieme all l’ipotesi – su cui almeno per ora sembra orientarsi – di estromettere i Benetton dalla gestione. Obiettivo dichiarato ieri, sul quale si impernia lo scontro tra il Capo del governo e Atlantia, la holding che gestisce l’88% delle quote di Autostrade. Il Presidente del Consiglio è pronto a insistere sulla revoca, una strada che se da un lato accontenterebbe il M5s dall’altro aprirebbe una falla con Iv di Matteo Renzi, con il “rischio della conta” dietro l’angolo. “No a slogan populisti, la revoca è facile da dire, difficile ... Leggi su quifinanza

