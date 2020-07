Adriana Volpe, attaccata sui social mette al suo posto con durezza chi la critica “fattene una ragione… (Di martedì 14 luglio 2020) Adriana Volpe sta passando un momento non proprio sereno della sua vita. Durante il soggiorno nella casa del “Grande fratello vip” le è stata attribuita una storia con un altro concorrente, Adrea Denver che ha messo un po’ in crisi il suo matrimonio. Uscita dalla casa le è stata affidata la conduzione di una trasmissione televisiva nuova “Ogni mattina” che non sta riscuotendo un gran successo di pubblico e poi, in ultimo è riesplosa la lite con Giancarlo Magalli con il quale c’è un contenzioso anche nelle aule del tribunale. Vediamo cosa è accaduto. Adriana Volpe nella casa del Grande fratello vip Adriana Volpe, dopo essere stata messa da parte dalla trasmissione televisiva “I fatti ... Leggi su baritalianews

