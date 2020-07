14 Luglio: in Fvg i casi positivi sono 114 (+2 da ieri) (Di martedì 14 luglio 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 114, due più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 4 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 3 nuovi casi di Covid-19 quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.338: 1.407 a Trieste, 1002 a Udine, 710 a Pordenone e 219 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.879, i clinicamente guariti sono 28 e le persone in isolamento sono 82. I deceduti sono 196 a ... Leggi su udine20

Coronavirus, in Fvg dall'inizio di luglio trend di contagi pari alla metà della media in Italia

