Università, scontro tra nord e sud: dove si pagano meno tasse (Di lunedì 13 luglio 2020) Il crollo delle iscrizioni all’Università spaventa gli Atenei di tutta italia e, per ricorrere ai ripari, molti di questi hanno deciso di promuovere incentivi e iniziative volte ad attirare più studenti possibili prima dell’inizio del nuovo anno accademico. La Sicilia ha dato inizio alle danze ma adesso, con la Puglia che si è aggiunta, molte Università al sud hanno deciso di percorrere questa strada, generando non poco malcontento tra quelle situate al nord. Bonus di 1.200 e tasse azzerate: l’iniziativa siciliana Con l’ultima Legge di Stabilità, in Sicilia un bonus di 1.200 euro è stato approvato dalla Giunta regionale per chi rientra a fare l’Università da altre regioni. L’obiettivo, quindi, è attirare sempre più studenti, ripopolando gli Atenei che ... Leggi su quifinanza

