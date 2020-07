Ue, incontro Merkel-Conte: “Troveremo intesa su Recovery Fund” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’incontro tra la cancelliera tedesca Merkel e il presidente del Consiglio Conte è avvenuto a Meseberg in Germania. In vista del Consiglio d’Europa fissato per giovedì e venerdì prossimi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel si sono incontrati nella città tedesca di Meseberg. La riunione è durata circa un’ora. Merkel ha sottolineato lo sforzo fatto dall’Italia per reagire all’epidemia da coronavirus che ha sconvolto l’Europa. Ha anche ribadito l’importanza di evitare una seconda ondata di contagi e il fatto che Germania e Italia sono d’accordo sulla struttura del Recovery Fund. Conte ha sostenuto la necessità di ... Leggi su bloglive

