Spadafora: «Ci sono presidente di Federazione dai tempi della lira» (Di lunedì 13 luglio 2020) Vincenzo Spadafora ha commentato la polemica relativa al limite dei mandati nelle Federazioni: le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha commentato la polemica relativa al limite dei mandati nelle Federazioni. «Questa non è una riforma contro qualcuno e non stiamo minando l’autonomia dello sport, come qualcuno dice. Su 40 presidenti di federazioni 16 stanno lì da quasi 30 anni, ben oltre i tre mandati. Se hanno fatto bene sono contento ma penso che lasciare dopo tanto tempo non sia scandaloso, un bravo dirigente deve anche preparare una successione. Se volete anche un dibattito pubblico in streaming io sono a disposizione, questa è una cosa che mi diverte molto, non riesco a capire perché non si possa accettare l’idea di un ricambio. ... Leggi su calcionews24

