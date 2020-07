Siviglia in Champions, riscatto obbligato di Suso e plusvalenza Milan (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa sera, la Real Sociedad ha vinto contro il Villareal, consentendo così al Siviglia di ottenere l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Scatta dunque l’obbligo di riscatto da parte degli spagnoli per quanto riguarda l’esterno Suso. Nelle casse del Milan andranno circa 24 milioni di euro, che considerata la cifra d’acquisto risalente al 2015, ossia 500 mila euro, rappresentano una grossa plusvalenza per i rossoneri. FOTO: Profilo Twitter ufficiale L'articolo Siviglia in Champions, riscatto obbligato di Suso e plusvalenza Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AntoVitiello : #Siviglia aritmeticamente in Champions, scatta la clausola per #Suso, riscatto obbligatorio per il club spagnolo. A… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - ale_silli : @FusatoRiccardo Eh ma loro stanno festeggiando la Champions del Siviglia ?????? - Noovyis : (Siviglia in Champions, riscatto obbligato di Suso e plusvalenza Milan) Playhitmusic - - pecos1998 : RT @PBPcalcio: Il #Siviglia è in #Champions e per #Suso - come anticipato stamane - scatta da subito l’obbligo di riscatto e diventerà tota… -