Si pensa a uno stato d'emergenza più agile, fino al 31 ottobre (Di lunedì 13 luglio 2020) Non più la data del 31 luglio, ma nemmeno quella del 31 dicembre. Lo stato d'emergenza che viene dichiarato nel nostro Paese ha solitamente la durata di sei mesi. E aveva questo tipo di orizzonte anche quando è stato dichiarato per la prima volta a causa del coronavirus, il 31 gennaio scorso. Attualmente, l'Italia è ancora in emergenza e soltanto a fine luglio questa situazione potrebbe mutare. O continuare per un periodo di tempo che qualcuno, questa volta, ipotizza più breve, fino al 31 ottobre. Giuseppe Conte, infatti, aveva prima sottolineato la necessità tecnica di prolungare questo periodo di crisi, salvo scontrarsi con i malumori soprattutto della minoranza, che lo aveva accusato di volere per sé pieni poteri.

Il vignettista e conduttore di Propaganda dice che «chi fa satira deve affondare la lama. O quantomeno alzare la testa e non chinarla. Perché ridere è uno sberleffo che si fa alla morte» Makkox è uno ...

Conte e Di Maio manovrano con i berlusconiani su Mediaset, Agcom e governo, all’insaputa dei loro elettori e del Pd

Secondo La Stampa, il premier grillino pensa di aumentare il canone agli italiani a beneficio della pubblicità sulle reti del Cav. e di Cairo, mentre il ministro degli Esteri incontra Gianni Letta per ...

