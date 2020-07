Ripensare arte e cultura in uno scenario post Covid: uno sguardo anche oltreoceano (Di lunedì 13 luglio 2020) In Italia il lockdown ha fatto “aprire le porte” virtuali ai musei italiani. Ha fatto comprendere al grande pubblico nuovi racconti e soprattutto gli infiniti livelli di lettura che i musei possono loro offrire: una serie Netflix senza fine. Il pubblico seguendo le storie delle opere sui social, ha creato una “nuova” domanda. I musei abilmente hanno interagito e “risposto”, abituando il pubblico sui social a una nuova forma di fruizione.Forma che si è rivelata non sufficiente alla completa sostituzione di una visita reale, basti vedere il pienone alla mostra di Raffaello non appena ha riaperto, seppur nel rispetto delle regole di visita imposte dal Covid19. Ma l’intenzione delle visite virtuali non era certo quella di sostituirsi a quelle reali, bensì ad incuriosire e a cercare ... Leggi su huffingtonpost

Inviato al Governo il documento conclusivo del Forum dell’arte contemporanea italiana

Tavolo 4: Nuovi “Istituzionalismi” indipendenti: ripensare il sistema della cultura e dell’arte in termini sociali, politici ed economici (coordinato da Neve Mazzoleni e Aria Spinelli) Tavolo 5: Quale ...

