Non è più la Juve di Higuain: futuro segnato per il Pipita (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ ormai giunta ai titoli di coda l’avventura di Gonzalo Higuain con la maglia della Juventus. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2021 e non rientra nei piani futuri della società, non intenzionata ad offrirgli il rinnovo e in attesa di offerte concrete per lasciarlo partire. L’incertezza sul futuro condiziona in maniera evidente … L'articolo Non è più la Juve di Higuain: futuro segnato per il Pipita Leggi su dailynews24

CottarelliCPI : Atterro a Malpensa alle 14:30. Ci vuole 1 ora per recuperare il trolley, che non si può più portare a bordo perchè… - sayrevee : “sei così silenzioso” haha grazie è che ho passato tutta la mia vita ad essere ignorato e quindi non parlo più e basta - matteosalvinimi : Stato di emergenza prorogato fino a dicembre ma porti spalancati per clandestini contagiati. Gli Italiani non ne p… - OfficinaDiMarK : RT @zizigong: Crediamo che quando non c'è #piùNienteDa ottenere si viva senza stimoli...accade invece che anche la più piccola cosa diventa… - willycuba65 : RT @ByGrandi: Ogni volta che inviate il vostro 'aggeggio' in DM accendete un cero alla Madonna... Per avvenenza ed intelligenza non può più… -

Ultime Notizie dalla rete : Non più Traub: la moto più rara e misteriosa del mondo | video Motoblog.it