Napoli, De Laurentiis: «Nuovo campionato? La lega ha indicato una data folle» (Di lunedì 13 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del Nuovo ritiro azzurro Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del Nuovo ritiro azzurro che si terrà a Castel di Sangro, in Abruzzo. data Nuovo campionato – «C’era indicazione folle della lega di ricominciare il 12 di settembre, ma se uno deve far riposare i calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come si fa? Per me dovrebbe ripartire a fine settembre, o meglio il 4 ottobre». CASTEL DI SANGRO – «Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al ... Leggi su calcionews24

