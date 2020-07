Matranga e Minafò, chi sono? Età, altezza e vita privata (Di lunedì 13 luglio 2020) Chi sono i componenti del duo siciliano di Made in Sud ? Dove hanno iniziato la loro carriera ? Età, social, curiosità e tanto altro Matranga e Minafò (Instagram screenshot)Ecco chi sono i due siciliani del famoso duo presente da anni in Made in Sud, Matranga e Minafò, protagonisti negli anni di diversi sketch comici. Matranga e Minafò età e nomi I loro cognomi sono diventati il marchio di fabbrica, ma come si chiamano Matranga e Minafò ? I nomi sono, Tony Matranga ed Emanuele Minafò. Non si conoscono le età precise dei due, ma in un’intervista, Minafò parlò di “Differenza d’età”, quindi possiamo evincere che i ... Leggi su chenews

RitaC70 : Matranga e Minafò con Gianni Lattore - Made in Sud 06/07/2020 - zazoomnews : Matranga e Minafò: chi sono i due comici siciliani di Made in Sud - #Matranga #Minafò: #comici #siciliani -

Ultime Notizie dalla rete : Matranga Minafò