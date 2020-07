Luca Palamara, un’autodifesa lunga 133 nomi (Di martedì 14 luglio 2020) Parterre di nomi di altissimo livello nella lista di Palamara che non ha precedenti nella storia, per difendersi dall’accusa di corruzione per le nomine al Csm. L’ex pm Luca Palamara è accusato di aver pilotato la scelta del procuratore di Roma e di aver cercato di influire sulle scelte del Csm, accuse che potrebbero portarlo … L'articolo Luca Palamara, un’autodifesa lunga 133 nomi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : Luca Palamara chiede al Csm di ascoltare 133 testi per la sua udienza disciplinare: dagli ex ministri Orlando e Fli… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Luca Palamara chiede al Csm di ascoltare 133 testi per la sua udienza disciplinare: dagli ex ministri Orlando e Flick… - valeval76512849 : RT @VNotKind: Ah beh....siamo tutti quiiiii e tutti insieme vogliam vedere BRACCOBALDO SHOOOOOOOOW! - granati_mauro : RT @VNotKind: Ah beh....siamo tutti quiiiii e tutti insieme vogliam vedere BRACCOBALDO SHOOOOOOOOW! - gretelforever : RT @fabrizio_sn: Oh quante belle figlie Madama Dorè, oh quante belle figlie! @g_occhionero #Palamara la butta in caciara -