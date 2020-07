Lea Michele costretta a cancellare il suo profilo Twitter dopo la scomparsa di Naya RIvera (Di lunedì 13 luglio 2020) Questo non è un periodo facile per Lea Michele. La protagonista di Glee e Scream Queens sta per partorire, ma in queste settimane è stata attaccata da diversi colleghi che l’hanno dipinta come una pessima persona. Come se non bastasse la scomparsa di Naya RIvera ha amplificato l’odio verso Lea. Migliaia di persone hanno criticato la star americana per il suo silenzio sul caso di Naya (sono certo che sono gli stessi idi0ti che l’avrebbero attaccata se avesse parlato, magari dandole della perfida in cerca di attenzioni in un momento così delicato). Qualcuno ha addirittura tirato in ballo una vecchia catfight tra Lea e la RIvera, che invece negli ultimi anni erano in buoni rapporti, tanto che Naya qualche tempo fa ha commentato in ... Leggi su bitchyf

