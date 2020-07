Kate Middleton e William, lettera segreta spunta la verità: “Rinunciate a fare…” (Di lunedì 13 luglio 2020) Kate Middleton e il principe William sono dei genitori premurosi e orgogliosi della famiglia che hanno creato. Ma sembrerebbe che dall’alto avessero imposto alla giovane coppia di non avere altri figli. La rivelazione sbuca fuori insieme alla pubblicazione di una lettera inedita che sarebbe stata inviata alla duchessa di Cambridge. Il principino Louis, dunque, non sarebbe dovuto nascere secondo imposizioni precise della Corona. Ecco le parole contenute nella lettera che sta facendo il giro del mondo. Kate Middleton, spunta la lettera contro la gravidanza La Famiglia Reale ha sempre dato l’esempio di famiglie molto numerose. Pensate alla regina Vittoria, madre di ben nove figli. La regina ... Leggi su velvetgossip

dtm96_usa : RT @Corriere: Reali: Kate Middleton è la più amata (mentre Meghan Markle scivola al sesto posto) - ModaCorriere : Reali: Kate Middleton è la più amata (mentre Meghan Markle scivola al sesto posto) - ViolaVenere74 : RT @Corriere: Reali: Kate Middleton è la più amata (mentre Meghan Markle scivola al sesto posto) - Corriere : Reali: Kate Middleton è la più amata (mentre Meghan Markle scivola al sesto posto) - Corriere : Reali: Kate Middleton è la più amata (mentre Meghan Markle scivola al sesto posto) -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Kate Middleton e il principe William sono dei genitori premurosi e orgogliosi della famiglia che hanno creato. Ma sembrerebbe che dall’alto avessero imposto alla giovane coppia di non avere altri figl ...Quindi quando salto una grande competizione so che non avrò molte opportunità per recuperare”, ha detto Murray intervenendo a sorpresa in una videochiamata online tra la Duchessa di Cambridge Kate ...