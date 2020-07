Goran Ivanisevic guarito: “Finalmente tampone negativo, come se avessi vinto al quinto set” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Finalmente libero. Dopo due test negativi e due positivi, io sono finalmente stato testato negativo per la terza volta e sono libero di lasciare Zadar dopo un mese. E’ come se avessi vinto al quinto set…”. Il coach di Novak Djokovic Goran Ivanisevic, ex numero due al mondo, annuncia di essere finalmente guarito dal coronavirus dopo il contagio all’Adria Tour ormai tre settimane fa. Con un post su Instagram l’ex tennista e attuale allenatore ha raccontato tutta la propria felicità: “Un grande grazie ai dottori e a tutti coloro che nel corso della mia quarantena hanno reso questa più piacevole. Auguro a tutti quelli che sono risultati positivi di guarire il prima possibile”. Leggi su sportface

sportface2016 : Goran #Ivanisevic guarito dal #coronavirus, il suo post su Instagram - gianmilan76 : RT @WeAreTennisITA: 'Sono guarito, mi sento come se avessi vinto una partita al quinto set'. Così Goran Ivanisevic ha comunicato su Instag… - ruiciccio : RT @WeAreTennisITA: 'Sono guarito, mi sento come se avessi vinto una partita al quinto set'. Così Goran Ivanisevic ha comunicato su Instag… - WeAreTennisITA : 'Sono guarito, mi sento come se avessi vinto una partita al quinto set'. Così Goran Ivanisevic ha comunicato su In… - theWiseMag_ : Il 9 luglio 2001 il tennista croato Goran Ivaniševic realizzò un'impresa epica: vincere il torneo di #Wimbledon par… -