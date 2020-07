Eleonora Giorgi su Clizia : “Io non vorrò mai apparire vecchia…” (Di lunedì 13 luglio 2020) Eleonora Giorgi è un fiume in piena su Clizia Incorvaia. L’attrice dice la sua sulla questione dell’età nascosta della fidanzata del figlio Paolo Ciavarro. Da quando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno ormai coppia fissa, tutti vogliono sapere cose ne pensa della loro relazione Eleonora Giorgi, attrice di grande successo e mamma di Paolo. L’attrice … L'articolo Eleonora Giorgi su Clizia : “Io non vorrò mai apparire vecchia…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Eleonora Giorgi su Clizia : "Io non vorrò mai apparire vecchia…"

Da quando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia fanno ormai coppia fissa, tutti vogliono sapere cose ne pensa della loro relazione Eleonora Giorgi, attrice di grande successo e mamma di Paolo. L’attrice r ...

Renato Pozzetto compie 80 anni Sei film firmati Dino Risi e Steno

Altro film è Mani di fata, una commedia d'autore del grande Steno, con due bravissimi Renato Pozzetto e Eleonora Giorgi impegnati nei ruoli di marito e moglie. Li attendono molte peripezie ma il ...

