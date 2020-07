DEMOCRAZIA TRUCCATA … di Gianluca Fiusco (Di lunedì 13 luglio 2020) Ritorniamo alla DEMOCRAZIA, prima che sia troppo tardi. Bisogna contrastare, con forza, la tentazione di rafforzare i RAS locali, con una estensione della legge 25 marzo 1993 n. 81.Nessuno sente la mancanza di tornare al teatrino dei giochi e degli equilibri consiliari, ma bisogna correggere al più presto la deriva padronale che ha sterilizzato tanto... L'articolo DEMOCRAZIA TRUCCATA … di Gianluca Fiusco puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

In altri termini, allungare lo stato di emergenza sembra un trucco per evitare le elezioni ... giustificato dagli abusi di un governo che ci piace. La democrazia in generale ma il governo in ...Guido Calogero scrisse L’ABC della democrazia nell’autunno del 1944, pochi mesi dopo che i nazisti avevano lasciato la capitale. Il suo è un manuale essenziale che contiene tutto ciò che ogni cittadin ...