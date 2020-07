De Niro sul lastrico, l’attore ha perso 3 milioni in un mese (Di lunedì 13 luglio 2020) Robert De Niro è sul lastrico a causa del coronavirus. L'ex moglie Grace Hightower lo ha trascinato in tribunale per un aumento di fondi. La pandemia ha inferto un grave colpo a due iniziative che fanno capo all'attore, la catena di ristoranti Nobu e il Greenwich Hotel di Manhattan. Secondo la sua avvocatessa Caroline Krauss, De Niro avrebbe perso tre milioni di dollari solo nel mese di aprile, per un totale di oltre cinque milioni dall'inizio dell'emergenza.De Niro e la Hightower sono stati sposati per undici anni prima di divorziare nel 2018. La donna ha deciso di portarlo in tribunale perché si è vista ridurre il tetto massimo della sua carta di credito da 100 mila a 50 mila dollari. "La decisione deriva dai suoi problemi ... Leggi su ilfogliettone

