Cyberpunk 2077: Numerosi dettagli su abilità, potenziamenti e altro (Di lunedì 13 luglio 2020) Quest’oggi si torna a parlare di uno dei giochi più attesi, ovviamente ci stiamo riferendo a Cyberpunk 2077, con Numerosi e nuovi dettagli su abilità, potenziamenti ed altro da noi tradotti in italiano. Cyberpunk 2077: potenziamenti, Abilità e non solo Il giocatore in qualsiasi momento potrà richiamare la mappa in 3D per avere un quadro generale su tutte le varie attività presenti, ossia: AppartamentoMissioni principaliMissioni secondarieL’agente sabotatoreCercarsi Mercenario SOSConsegne SepcialiViaggi d’affari Crimine organizzato Accesso non auotrizzatoCrimini Venditore di abbigliamento Venditore d’armiAllenamenti con armi corpo a corpo BarProstitute Armadietti ... Leggi su gamerbrain

Eurogamer_it : Nuovi dettagli su abilità e cyberware di #Cyberpunk2077. - Tirex99Gaming : RT @gabbodsquared: Bene , Assassin’s creed e Cyberpunk 2077 in uscita lo stesso giorno ?????? - GamingTalker : Cyberpunk 2077, emerge in rete la lista dei Perks e dei Cyberware da una nuova anteprima - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: @CD Projekt RED conferma come #Cyberpunk 2077, non avrà nessuna demo giocabile. @PlayStation - PlayStationBit : @CD Projekt RED conferma come #Cyberpunk 2077, non avrà nessuna demo giocabile. @PlayStation -