Calcio: Atalanta l'anti Juve ma scudetto non in discussione (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 13 LUG - L'Atalanta diventa l'anti Juventus, anche se i bianconeri, dopo il 2-2 con i bergamaschi, si avvicinano ancora di più al nono scudetto consecutivo. A sei giornate dalla fine del ... Leggi su corrieredellosport

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - LaStampa : “Terrone del c.”, frase razzista di un membro dello staff dell’Atalanta, si muove la procura della Figc - fanpage : Moioli, team manager dell'Atalanta, contro tifoso napoletano: “Terrone del c…” - carroneandrea : RT @giuliaselvaggi2: Di calcio capisco poco ma sono specializzata in terronaggine e posso dire con assoluta certezza che tra Mirco Moioli c… - sportli26181512 : Juve, Atalanta, Champions e... Morricone: le martellate nerazzurre e il fruscio di Dybala: Juve, Atalanta, Champion… -

L’Atalanta allo Stadium sfiora infatti la decima vittoria ... In questo caso invece l’arbitro non è andato per il sottile e ha fischiato il calcio dagli undici metri fottendosene delle circostanze che ...Ma questo è un limite di tutto il nostro calcio. L’Atalanta ci sta salvando dalla riflessione finale. Siamo pieni di splendide squadre perdenti, ma ci meravigliamo alla fine che a vincere sia ancora ...