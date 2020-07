Berruti e Boschi, l’ex sgancia la bomba: “Mi diceva che erano solo amici” (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesca Kirchmair, ex fidanzata di Giulio Berruti, ha finalmente rotto il silenzio sulla nuova storia d’amore dell’attore con la deputata Maria Elena Boschi. Da giorni si sussurrava di un certo stupore da parte dell’attrice e produttrice austriaca ma ora è stata la diretta interessata a chiarire la faccenda. La 23enne non ha nascosto che è … L'articolo Berruti e Boschi, l’ex sgancia la bomba: “Mi diceva che erano solo amici” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Francesca Kirchmair, ex fidanzata di Giulio Berruti, ha finalmente rotto il silenzio sulla nuova storia d’amore dell’attore con la deputata Maria Elena Boschi. Da giorni si sussurrava di un certo stup ...Sembra che Francesca Kirchmair, attrice e produttrice ex fidanzata di Giulio Berruti, non abbia gradito la storia d’amore tra l’attore romano e Maria Elena Boschi. Potrebbe essere stata una doccia fre ...