Allasia: “La cooperazione tra Piemonte e Cuba un’esperienza virtuosa” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente del Consiglio della Regione Piemonte, Stefano Allasia, ha presenziato alla cerimonia per la consegna dell’onorificenza per meriti civili alla brigata Cubana “Henry Reeve” svoltasi quest’oggi alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. I medici Cubani, che in questi mesi, si sono impegnati ad aiutare il Piemonte nella difficile lotta contro il Civid-19 presso l’ospedale temporaneo appronato alle Ogr. “Gli operatori sanitari della Brigada Henry Reeve, hanno dato prova di eccezionale dedizione e altissima professionalità nel garantire la quotidiana assistenza sanitaria e nel fronteggiare la grave crisi epidemiologica che ha colpito la nostra Regione” ha commentato Allasia dal palco “Hanno fatto delle Ogr un forte e ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Allasia : “La cooperazione tra Piemonte e Cuba è un esperienza virtuosa” #Torino #Covid19 - CPettiti : RT @Ansa_Piemonte: Allasia, onorificenza a medici piemontesi e cubani. Da parte del consiglio regionale per la lotta al Coronavirus #ANSA h… - Ansa_Piemonte : Allasia, onorificenza a medici piemontesi e cubani. Da parte del consiglio regionale per la lotta al Coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Allasia “La Globale Agente bagnante Mercata Prospettive di crescita, entrate, tasso di crescita e previsioni fino al 2029 Genova Gay