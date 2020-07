Si ingozza di Nutella: il video scatena la bufera (Di domenica 12 luglio 2020) Ragazza mangia un intero vasetto di Nutella in appena quattro minuti: il video postato su Twitter scatena la bufera. Reazioni sdegnate. E’ diseducativo? La Nutella è sicuramente uno degli alimenti più buoni che possa esistere; ricetta segreta per la crema di nocciole più famosa al mondo, amata da grandi e piccini incondizionatamente. E’ però finita nella bufera nelle ultime ore su Twitter. Colpa di un video pubblicato dal britannico “The Sun”. Nelle immagine postate sul social network, si nota una ragazza – Nela Zisser – aprire un vasetto di Nutella da un kg e finirlo completamente, cucchiaio dopo cucchiaio, in meno di 4 minuti. Una sorta di shock vero e proprio che ha ... Leggi su bloglive

Ragazza mangia un intero vasetto di Nutella in appena quattro minuti: il video postato su Twitter scatena la bufera. Reazioni sdegnate. E’ diseducativo? La Nutella è sicuramente uno degli alimenti più ...

